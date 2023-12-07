В шаге от финальной стадии: с кем юношеская сборная Украины сыграет в отборе на Евро-2024

Команда Олега Кузнецова смогла пройти первый раунд квалификации. Для выхода на юношеский чемпионат Европы "сине-желтым" нужно выиграть еще одну группу.

Сборная Украины U-19 продолжает свой путь на юношеский чемпионат Европы. В ноябре подопечные Олега Кузнецова успешно прошли первый раунд.

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Кто в соперниках у Украины

"Сине-желтые" выиграли группу с Косово, Словакией и Мальтой. Это позволило Украине оказаться в элит-раунде, где и будут разыгрываться путевки на Евро-2024 U-19.

Наша сборная попала во вторую корзину при жеребьевке. Как результат, соперниками команды Кузнецова станут Швейцария, Северная Македония и Латвия.

Матчи будут проходить с 18 по 26 марта 2023 года в одной стране-участнице группы (определится позже). Победители семи квартетов напрямую выйдут на юношеское Евро.

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Формат чемпионата Европы U-19

Там они присоединятся к Северной Ирландии, которая прошла автоматически как страна-хозяйка. Турнир пройдет с 15 по 28 июля 2024 года. Сборные будут разделены на две группы по четыре команды.

Первые два места выйдут в полуфинал, где продолжат борьбу за трофей. Кроме того, они получат путевки на чемпионат мира U-20 в 2025 году. Еще одну путевку на юниорский Мундиаль получит победитель матча между командами, которые займут третье место.