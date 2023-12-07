Збірна України U-19 продовжує свій шлях на юнацький чемпіонат Європи. У листопаді підопічні Олега Кузнєцова вдало пройшли перший раунд.

До теми Євро-2024: результат жеребкування фінального раунду чемпіонату Європи

Хто в суперниках у України

"Синьо-жовті" виграли групу із Косово, Словаччиною та Мальтою. Це дозволило Україні опинитись в еліт-раунді, де і будуть розігруватись путівки на Євро-2024 U-19.

Наша збірна потрапила у другий кошик при жеребкуванні. Як підсумок, суперниками команди Кузнєцова стануть Швейцарія, Північна Македонія та Латвія.

Матчі проходитимуть з 18 по 26 березня 2023 року в одній країні-учасниці групи (визначиться пізніше). Переможці семи квартетів напряму вийдуть на юнацьке Євро.

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Формат чемпіонату Європи U-19

Там вони доєднаються до Північної Ірландії, яка пройшла автоматому як країна-господарка. Турнір пройде з 15 по 28 липня 2024 року. Збірні будуть розділені на дві групи по 4 команди.

Перші два місця вийдуть у півфінал, де продовжать боротьбу за трофей. Крім того, вони отримають путівки на чемпіонат світу U-20, який у 2025 році. Ще одну путівку на юніорський Мундіаль отримає переможець матчу між командами, що посядуть треті місця.