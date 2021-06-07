Сборная Украины в топ-20 самых дорогих команд Евро-2020

Все сборные, которые примут участие в чемпионате Европы-2020, подали официальные списки футболистов, которые сыграют на турнире. Это позволило составить рейтинг самых дорогих команд Евро-2020.

Стоимость состава сборной Украины

В рейтинге европейских сборных по версии Transfermarkt наша команда расположилась на 18 строчке. Стоимость состава сборной Украины оценили в 197,20 миллиона евро.

Достойно внимания Победит ли Украина Кипр в генеральной репетиции перед Евро-2020: прогноз

Среди участников Евро-2020 команда Шевченко занимает 17 строчку. Самый дорогой футболист сборной Украины – Руслан Малиновский.

Что касается соперников сборной Украины, то самый дорогой состав у Нидерландов – 637,05 миллиона евро – 8 место. Заявка сборной Австрии оценена в 320,60 миллиона евро – 11 строчка.

Портал Transfermarkt оценивает Северную Македонию в 61,80 миллиона евро – 31 место в Европе.

Самая дорогая команда Евро-2020 – сборная Англии. Портал Transfermarkt оценивает Англию в 1,25 миллиарда евро. Далее идут действующие чемпионы мира французы и немцы

Топ-10 самых дорогих сборных Европы

1. Англия – 1,32 миллиарда евро

2. Франция – 1,03 миллиарда евро

3. Германия – 936,50 миллиона евро

4. Испания – 915 миллионов евро

5. Португалия – 872,50 миллиона евро

6. Италия – 764 миллиона евро

7. Бельгия – 669,40 миллионов евро

8. Нидерланды – 637,05 миллиона евро

9. Хорватия – 375,80 миллиона евро

10. Турция – 325 миллионов евро



Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2020 / Фото Transfermarkt