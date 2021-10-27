Сборная Украины сыграет против Сербии во Львове матч отбора на молодежное Евро-2023
27 октября 2021 , 18:03Читати новину українською
Источник:УАФ
Молодежная сборная Украины по футболу возвращается во Львов. Команда Руслана Ротаня примет сборную Сербии на "Арене Львов" в рамках отбора на Евро-2023.
Украина во второй раз сыграет против Сербии
Поединок 6-го тура квалификации Евро-2023 Украина (U-21) – Сербия (U-21) состоится 16 ноября. Начало матча во Львове на "Арене Львов" в 18:00.
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Отметим, что Украина уже встречалась с Сербией в отборе на Евро-2023. Поединок на поле сербов завершился минимальной победой "сине-желтых".
Также следует сказать, что перед игрой против Сербии подопечные Руслана Ротаня в Скопье встретятся с Северной Македонией. Поединок состоится 11 ноября.
Как Украина выступает в отборе на Евро-2023
- Украинская сборная провела 4 матча в отборе на чемпионат Европы. Кроме победы против сербов, подопечные Ротаня одолели Армению и Фарерские острова.
- В то же время "сине-желтые" разгромно проиграли Франции.
- После 4 поединков украинцы имеют 9 очков и занимают второе место в группе H.