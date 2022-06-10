Сборная Украины столкнулась с кадровыми потерями перед матчем Лиги наций против Армении

Уже в субботу 11 июня сборная Украины сыграет свой второй матч в Лиге наций. Александр Петраков недосчитался в нескольких лидерах.

Некоторые лидеры уже покинули сборную

Главный тренер "сине-желтых" на пресс-конференции рассказал о кадровых потерях перед игрой против Армении. Уже 11 июня тренерский штаб не сможет рассчитывать на несколько футболистов.

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Как уже сообщалось ранее, не сыграет против армян Тарас Степаненко, лично сообщивший эту информацию в своем инстаграмме.

Также не помощником для сборной будет Георгий Бущан, который в матче против Уэльса получил повреждение. Голкипер Динамо не играл в первом матче Украины в Лиге наций против Ирландии (0:1). В той встрече ворота украинцев защищал Андрей Лунин и сделал это успешно, сыграв на ноль.

Оба футболиста уже покинули расположение национальной команды. Еще один динамовец Александр Сирота заболел. Возобновляет свои тренировки Эдуард Соболь, вылечившийся от простуды.

Александр Петраков рассказал, почему сборная остановилась на своем выборе для домашних матчей в Лиге наций на польском Лодзи. По словам наставника, это было его желанием. Именно в этом городе проживают и работают многие украинцы, которые смогут прийти и поддержать "сине-желтых" с трибун.

Меня спросило руководство, где я хочу играть, в каком городе. Я ответил, что в Лодзи. Здесь многие наши украинцы работают и живут – около 6-ти тысяч, помню, мне говорили,

– сказал Петраков.

Матч против Армении станет первым домашним матчем для Украины. Хотя его будет сложно назвать домашним. Поединок состоится 11 июня в 16:00 по Киеву.

Напомним, что Армения провела уже две игры в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В первом туре армяне минимально обыграли Ирландию (1:0), а уже в следующем матче уступили шотландцам – 2:0.