Во второй раз в истории: сборная Украины стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике триумфально завершила выступление на чемпионате Европы. В заключительный день соревнований наши гимнасты завоевали "золото" в командном многоборье.

В итальянском городе Римини подошел к завершению чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В последнем финале соревнований определились призеры в командном многоборье среди мужчин, пишет 24 Канал.

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Чемпионское выступление украинских гимнастов

Украинская сборная выступала в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Назария Чепурного, Игоря Радивилова и Радомира Стельмаха. Наша команда набрала 255,762 балла и вторично в истории стала победителем командного многоборья.

Ключевыми стали результаты выступлений Верняева и Ковтуна на коне (15,200 та 14,966 бала), а также Радивилова на кольцах (14,500 балла).

Серебряными призерами соревнований стали гимнасты из Великобритании, "бронза" досталась представителям Италии.

Командное многоборье (мужчины). Финал

1. Украина – 255.762

– 255.762 2. Великобритания – 255.429

3. Италия – 252.560

Отметим, что в последний раз украинские гимнасты получали "золото" в многоборье на Евро-2020.

Во время континентального первенства в Италии украинцы завоевали 6 наград: три "золота", две серебряные (одну из них завоевал юниор) и одну бронзовую.