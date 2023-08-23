Среди исполнителей с пороком зрения: сборная Украины выиграла Всемирные игры по футзалу

Украинский коллектив завоевал себе всемирное признание. "Сине-желтым" удалось одержать сложную победу в борьбе за тотальный триумф.

Украина выиграла Всемирные игры по футзалу. Участие в соревнованиях принимали игроки с недостатками зрения.

Достойно внимания "Тренируется в оккупированном Крыму": Гераскевич возмущен допуском спортсменов-Z на международную арену

Изрядно попотели ради победы

В английском Бирмингеме прошли Всемирные игры среди спортсменов с недостатками зрения. Именно "сине-желтым" футзалистам удалось поднять над головой главный трофей соревнований, однако украинцам нужно было изрядно попотеть, чтобы торжествовать на турнире.

В полуфинале международного первенства сборная Украины без лишних проблем одолела сборную Испании. Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу украинской команды, а голы забили Олег Аврамов и Иван Гуц. Во второй половине встречи еще один мяч на свой счет записал Вадим Швец, тем самым поставив точку в игре, завершившуюся со счетом 3:0 в пользу "сине-желтого" коллектива.

Финал соревнований дался нашей команде гораздо сложнее. В решающей встрече украинцам противостояла хозяйка турнира сборная Англии, однако "сине-желтым" удалось победить "трех львов" с "шатким" счетом 4:3, одержав "золото" международного первенства. Лучшим игроком турнира стал украинец Вадим Швец, забивший решающий гол в финале, а другой представитель сборной Украины Вадим Скотников признан лучшим вратарем турнира.

"Бронзу" соревнований добыла в борьбе сборная Испании, которая разгромила Японию в матче за третье место со счетом 9:0. Также следует отметить, что 11 из 15 членов национальной сборной команды Украины (игроки и тренеры) представляли на турнире город Сумы.

Победители Всемирных игр / УАФ

Сборная Украины среди игроков с недостатками зрения была чемпионом мира по футзалу в 2015-м, 2017-м и 2019-м годах.