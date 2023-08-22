Владислав Гераскевич подверг критике United World Wrestling. Те в свою очередь допустили к соревнованиям спортсмена-Z.

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"Нейтральный" россиянин с четкой позицией

В международном спорте продолжает безумие. United World Wrestling добавил молодого российского спортсмена в список участников чемпионата мира U-20. Александр Мелахов, регулярно проводящий собрание в оккупированном Крыму, выступит на юношеских международных соревнованиях.

Дело в том, что United World Wrestling признала Мелехова "нейтральным" спортсменом, даже не обратив внимание на то, что предоставлению такого статуса Александру должна помешать фотография в социальных сетях россиянина. На фото, на фоне Мелехова, "красуется" знак русской пропаганды "Z".

Почему они принимают такие решения? Почему United World Wrestling закрывает глаза, когда спортсмены Z соревнуются в их соревнованиях? Нужно заглянуть за кулис этой организации и увидим, кто принимает эти решения,

– написал возмущенный Гераскевич.

Александр Мелеханов / инстаграмм "нейтрального" спортсмена

Подтверждение участия россиянина на соревнованиях / United World Wrestling

Кстати говоря. United World Wrestling является международным руководящим органом любительской борьбы; в его обязанности входит наблюдение за борьбой на чемпионатах мира и Олимпиадах. Возглавляет международные соревнования по различным видам борьбы, в том числе греко-римской, свободной, греплингу и другим. Главным событием UWW является Чемпионат мира по борьбе.