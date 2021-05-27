Сборная Украины сохранила 24 позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сборных. Украинская команда Андрея Шевченко сохранила 24 место.

Обновленный рейтинг сборных

Сборной Украины после апрельского рейтинга удалось сохранить свою 24 позицию. В активе нашей команды 1 514,64 балла. Среди представителей УЕФА украинская сборная 16-я.

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Выше Украины располагаются лишь два ее соперника в финальном турнире Евро-2020 – Нидерланды (16 место) и Австрия (23 ступенька). Еще один соперник на чемпионате Европы Северная Македония идет 62-й.

Конкуренты в отборе к чемпионату мира-2022 тоже сохранили свои позиции: Франция занимает высокое второе место, Финляндия – 54-я, Босния и Герцеговина – 55-я, Казахстан – 124-й.

Возглавляет рейтинг Бельгия – 1 783,38. Как уже говорилось выше, второй идет французская сборная – 1 757,3. Тройку лидеров замыкает Бразилия – 1 742,65. В первую десятку лучших сборных также входят: Англия, Португалия, Испания, Италия, Аргентина, Уругвай и Дания.



Топ-10 лучших сборных мира / Скриншот из сайта FIFA