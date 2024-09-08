Сборная Украины принимала Албанию в "домашнем" матче в Чехии, несмотря на то, что "сине-желтые" первыми открыли счет, "красно-черные" перевернули игру и выиграли со счетом 2:1. Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины, прокомментировал игру своей команды.

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Полный провал на старте Лиги наций

Сергей Станиславович на пресс-конференции рассказал почему команда не смогла достичь положительного результата. Главный тренер "сине-желтых" отметил, что его подопечные играли против сильного соперника, который очень хорошо обороняется.

Наставник сборной Украины подчеркнул, что его игроки пытались делать передачи в штрафную, но в первом тайме было мало моментов. Самый острый момент был у Романа Яремчука.

Во втором тайме украинские футболисты смогли открыть счет и еще были шансы увеличить преимущество, но не забиваешь ты, то забивают тебе, заметил Ребров.

Наставник "сине-желтых" отметил, что плотная оборона Албании была главной проблемой для его подопечных, ведь нужно иметь терпение, чтобы вскрыть такую защиту.

Мы пытались это делать, но не было достаточной остроты в штрафной. Это та проблема, которая была в нашей игре с Румынией - мы контролировали мяч, но не создавали моментов, не нагружали штрафную площадку. Албания, как и на Евро, очень организованно оборонялась,

– отметил Ребров.

Также Сергей Станиславович раскритиковал свою команду за игру в защите, отметив, что нужно обороняться всей командой. Тренер подчеркнул, что нельзя пропускать два мяча из трех контратак.

Интересно. Сборная Украины ни разу не проигрывала Албании в шести предыдущих матчах. За всю историю встреч национальная команда имеет в своем активе 5 побед и 1 ничью.

На вопрос о следующей игре главный тренер украинских "львов" отметил, что нужно сконцентрироваться на себе, улучшить игру в защите и не думать о результате первого матча Чехии. По словам наставника, что из-за малого запаса времени надо быстро на все отреагировать.

Отметим, что второй матч в Лиге наций Украина сыграет в гостевом поединке против сборной Чехии на стадионе "Eden Arena". Дата и время проведения игры – 10 сентября, в 21:45 по киевскому времени.