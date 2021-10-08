Сборная Украины сенсационно одолела бронзовых призеров чемпионата Европы по гандболу

Женская сборная Украины успешно стартовала в отборе чемпионата Европы-2022. В стартовом матче украинки в гостях обыграли команду Хорватии – 22:23.

Хорватия – Украина 22:23 (15:11)

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Уступая после первого тайма 11:15, команда Виталия Андронова после перерыва переломила ход игры, догнала соперниц (15:15) и в драматической борьбе одержала победу 23:22.

Наиболее результативными среди украинок стали полусредняя Ирина Глибко (6 голов), левая крайняя Марина Коновалова (4) и разыгрывающая Тамара Смбатян (4). Большую роль сыграли три гола правой полусредней Натальи Стрюковой в конце матча, а еще – серия сейвов голкиперка Юдит Балог, которая блестяще провела 2-й тайм.

Дебют Виталия Андронова на посту главного тренера национальной сборной получился на удивление удачным. Украинки на выезде, проявив характер, нанесли поражение бронзовым призерам прошлого Евро.

Следующий матч отбора Евро-2022 сборная Украины проведет в Сумах 10 октября против команды Франции.