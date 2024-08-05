На нынешнем чемпионате Европы сборная Украины вылетела из турнира на стадии группового этапа. Команда Сергея Реброва набрала четыре очка и заняла последнее место в квартете с Румынией, Словакией и Бельгией.

Читайте также Это было большое приключение, – Артем Довбик мило попрощался с Жироной

Ребров о первом матче на Евро-2024

Наставник сборной Украины вспомнил первый матч на Евро-2024 и рассказал, что делали игроки национальной команды после него. Напомним, что тогда сборная Румынии неожиданно разгромила украинцев со счетом 3:0.

После матча ко мне подошел Ярмоленко – говорит: "Можно мы поговорим сами в команде. Я думаю, такое желание появилось после того, что мы увидели после матча. Я увидел, что некоторые игроки сидели в раздевалке с телефонами и смотрели, что там пишут в инстаграме, как оценивают их игру? Вот что волновало их после Румынии,

– рассказал Ребров.

Сегодня, в Доме футбола состоялась пресс-конференция Сергея Реброва. Главный тренер сборной Украины рассказал о планах на будущее в работе со сборной. Также президент УАФ Андрей Николаевич Шевченко поддержал руководителя национальной команды и заявил о целях сборной на ближайшие годы.

Сборная Украины, осенью 2024, будет участвовать в Лиге наций. Все шесть матчей в группе B1 украинцы сыграют против Албании, Чехии и Грузии.