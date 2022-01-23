Сборная Украины разгромила Сербию на чемпионате Европы по футзалу: "сине-желтые" забили 6 голов

Сборная Украины по футзалу одержала важную победу в матче группового этапа чемпионата Европы 2022. "Сине-желтые" разгромили команду Сербии.

Сербия – Украина 1:6

Голы: Томич,40 – Зварыч, 2, 35, Васич, 6 (авт), Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 39

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Важная победа

После того как Украина сенсационно проиграла Нидерландам, "сине-желтым" не было куда отступать в игре против Сербии. Как и украинцы, сербы проиграли в первом туре. Балканскую сборную обыграла Португалия.

В очном матче Украина и Сербия определяли, кто продолжит бороться за выход из группы. Поражение сводило на нет любые шансы что Украины, что Сербии.

Победа за 20 минут

Украинские футзалисты обеспечили себе положительный результат за 20 минут первого тайма.

Уже на второй минуте Зварыч открыл счет в игре. Через 4 минуты в собственных воротах отличился Васич. Разгромным счет сделал Абакшин, который удачно подставил ногу после удара Лебедя.

Счет 4:0 на 20-й минуте установил Чернявский. Украинец забил гол дальним ударом и отпраздновал его, выполнив сальто.



Сальто Чернявского / Фото Getty Images

Во втором тайме Украина отметилась еще двумя голом. Зварыч оформи дубль и Корсун забил шестой мяч. Сербия же смогла собраться на гол престижа в конце игры.

В последнем туре Украина 28-го января сыграет против Португалии. От этой игры будет зависеть, выйдут ли подопечные Александра Косенко в следующий раунд.