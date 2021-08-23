Сборная Украины разбила Швецию в матче чемпионата Европы по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу одержала вторую подряд победу на чемпионате Европы. На этот раз украинки уверенно одолели команду Швеции.

Украина – Швеция 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)

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Украинки со старта поединка завладели инициативой и быстро вышли вперед. Подопечные Владимира Орлова вели 24:20, но заставили поволноваться фанатов.

Только с четвертой попытки наши волейболистки сумели реализовать сет-болл.

Второй сет наши спортсменки провели гораздо увереннее. "Сине-желтые" полностью контролировали игру и разбили шведок – 25:17.

Команда Орлова сохранила победный настрой и на последнюю партию, в которой довела дело до логической победы. Украинки снова разбили своих соперниц!