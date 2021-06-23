Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Украинская сборная "пролезла" в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, занявшая третье место.

Дебютный плей-офф для Украины

Украина могла гарантировать себе выход в 1/8 финала, если бы не проиграла Австрии. Однако австрийская сборная 21 июня нанесла минимальное поражение "сине-желтым".

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Уже 26 июня Австрия сыграет в 1/8 финала против Италии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Выходу украинской сборной в плей-офф поспособствовали соперники из других групп. В частности, Украине помогло поражение России в матче с Данией (4:1) и победа Бельгии в игре с Финляндией (2:0).

Окончательно участие сборной Украины в 1/8 финала гарантировали результаты матчей группы E, которые состоялись 23 июня.

Сборная Испании разгромила Словакию, а Швеция одолела Польшу. Благодаря этим результатам Украина сохранила место среди четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Украинская сборная в 1/8 финала сыграет с победителем группы E.

Кто вышел с третьего места

Швейцария

Чехия

Украина

Четвертая команда, которая выйдет с третьего места определится в группе F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).