Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Украинская сборная "пролезла" в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, занявшая третье место.
Дебютный плей-офф для Украины
Украина могла гарантировать себе выход в 1/8 финала, если бы не проиграла Австрии. Однако австрийская сборная 21 июня нанесла минимальное поражение "сине-желтым".
К теме Пары 1/8 финала Евро-2020: кто с кем играет и даты матчей
Уже 26 июня Австрия сыграет в 1/8 финала против Италии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Выходу украинской сборной в плей-офф поспособствовали соперники из других групп. В частности, Украине помогло поражение России в матче с Данией (4:1) и победа Бельгии в игре с Финляндией (2:0).
Окончательно участие сборной Украины в 1/8 финала гарантировали результаты матчей группы E, которые состоялись 23 июня.
Сборная Испании разгромила Словакию, а Швеция одолела Польшу. Благодаря этим результатам Украина сохранила место среди четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
Украинская сборная в 1/8 финала сыграет с победителем группы E.
Кто вышел с третьего места
- Швейцария
- Чехия
- Украина