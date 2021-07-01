Сборная Украины прилетела в Рим на матч четвертьфинала Евро-2020: первые фото

Матч четвертьфинала Евро-2020 между Украиной и Англией состоится в Риме 3 июля в 22:00 по Киеву. Наша национальная сборная вечером 30 июня прибыла в Италию.

А перед отлетом в Шотландии провела восстановительную тренировку. Далее – подготовка к важнейшему поединку уже на итальянской земле, как рассказали в Украинской ассоциации футбола.

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Сборная Украины прилетела в Рим

В Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме (Фьюмичино) национальная сборная по футболу прилетела в 20.55 по центральноевропейскому времени (21:55 по Киеву). Перелет из Глазго длился 3 часа.

Перед этим в Шотландии игроки провели восстановительную тренировку.

Затем поблагодарили организаторов за гостеприимство и попрощались.



Последняя тренировка сборной в Глазго / Фото с инстаграма УАФ



Игроки сборной вылетают из Шотландии / Фото с инстаграма УАФ

Всего в Рим прибыли 24 футболиста, тренеры, медицинский и административный персонал. Паспортный контроль прошли быстро и без помех.

После этого поехали в отель Parco dei Principi, расположенного в 30 минутах от аэропорта.

Это 5-звездные апартаменты, которые для команды выбрал организационный комитет Евро-2020.

Прибытие украинских футболистов на матч четвертьфинала в Рим: фото УАФ

В программе сборной Украины на вечер 30 июня были только ужин и отдых. Первая тренировка состоится уже 1 июля вечером – на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

К слову Шевченко надеется на поддержку итальянских фанов в матче с Англией на Евро-2020