Игроки сборной Украины испытали искусственный газон, на котором состоится матч. В занятии приняли участие 15 полевых игроков и трое вратарей. Степаненко и Кривцов ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

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В отеле к команде присоединились 4 новых игроков – Роман Яремчук, Александр Зубков, Игорь Харатин и дебютант Тарас Качараба. Позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Матч Казахстан – Украина состоится в среду (1 сентября). Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов, Дмитрий Резник, Денис Бойко.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Эдуард Соболь, Тарас Качараба.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Евгений Макаренко.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.