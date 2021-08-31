Гравці збірної України випробували штучний газон, на якому відбудеться матч. У занятті взяли участь 15 польових гравців та троє воротарів. Степаненко і Кривцов обмежилися біговою роботою, оскільки вчора провели повноцінний матч за свій клуб.

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У готелі до команди приєдналися 4 нових гравців – Роман Яремчук, Олександр Зубков, Ігор Харатін і дебютант Тарас Качараба. Пізніше мають прибути Руслан Маліновський та Едуард Соболь.

Матч Казахстан – Україна відбудеться у середу (1 вересня). Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Різник, Денис Бойко.

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь, Тарас Качараба.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Ігор Харатін, Євген Макаренко.

Нападники: Роман Яремчук, Данило Сікан.