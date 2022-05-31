Сборная Украины прилетела в Глазго на игру против Шотландии

Сборная Украины 30 мая взяла курс в Глазго. В заключение национальная команда тепло простилась со Словенией, где готовилась в течение мая.

Подарки перед отлетом

Перед отлетом украинская сборная провела прощальную тренировку в Словении. Далее футболисты собрали вещи и тепло простились с персоналом гостиницы, ставшей настоящей семьей за эти 30 дней. Стороны обменялись подарками.

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Генеральный менеджер "Элеганс" Марьян Грибар подарил команде огромную бутылку шампанского, которую ребята смогут откупорить в случае выхода на чемпионат мира-2022. "Сине-желтые" подарили гостинице футболки сборной по благотворительным контрольным спаррингам, на которых каждый футболист и тренерский штаб покинул свой автограф.



Сборная Украины покинула Словению / Фото УАФ

Курс у Глазго сборная взяла 30 мая в 16:45.

Команда Петракова отправилась в Шотландию в полном составе. накануне Денис Попов приступил к индивидуальной работе с мячами, но уже 31 мая должен присоединиться к общей группе. Голкипер Андрей Лунин, выигравший 28 мая Лигу чемпионов вместе с Реалом, присоединится к команде уже на месте.

Список игроков сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Потрошитель (Ворскла), Андрей Лунин (Реал)

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Потрошитель (Ворскла), Андрей Лунин (Реал) Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош). Нападающие: Артём Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Ганза).

В тот же день украинские футболисты впервые протестуют на тренировке поле арены "Гэмпден Парк". Начало тренировки украинцев в 19:00 по местному времени.

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Предварит тренировку пресс-конференция главного тренера сборной Александра Петракова и игрока команды с журналистами.

Подготовка сборной Украины к игре против Шотландии

С 1 мая национальная команда готовилась в Словении к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.

В процессе подготовки сборная провела три из пяти запланированных контрольных спаррингов. "Сине-желтые" обыграли Боруссию Менхенгладбах (1:2) и итальянское Эмполи (1:3). Третий поединок против хорватской Риеки закончился ничьей 1:1.

Два последних сорванных матча тренерский штаб во главе с Петраковым заменил двусторонней игрой, напоминавшей футболистам настоящий поединок. Команды расписали мировую 1:1. Голы забивали только нападающие – Роман Яремчук и Артем Довбик с пенальти.

В случае победы над шотландцами подопечные Петракова сыграют 5 июня против Уэльса. Это будет финальная борьба за путевку в Катар

Поединок плей-офф отбора чемпионата мира-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.