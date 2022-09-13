Дебютант сборной не поможет Украине в игре Лиги наций: кто не сыграет против Шотландии

Сборная Украины потеряла еще одного голкипера в преддверии игры против Шотландии в Лиге наций. Александр Петраков не сможет рассчитывать на Евгения Волынца.

Вратарская проблема остается

Дебютант "сине-желтых" не сможет выйти на футбольное поле из-за проблем с визой. Представители сборной Украины банально не успевают оформить британскую визу 29-летнему голкиперу Колоссу.

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Поэтому вратарь не поучаствует в выездной игре против Шотландии.

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Однако Евгений Волынец останется в лагере национальной команды. Ведь впереди у сборной еще два поединка Лиги наций против Армении (24 сентября на выезде) и Шотландии (29 сентября дома).

Напомним, Волынец получил дебютный вызов в украинскую сборную после травмы голкипера Динамо Георгия Бущана. Также в национальную команду был вызван вратарь Шахтера Анатолий Трубин.

Как сборная Украины стартовала в Лиге наций