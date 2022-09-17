Сборная Украины потеряла еще одного легионера перед решающими матчами Лиги наций
Сборная Украины понесла еще одну потерю накануне важных матчей Лиги наций. Еще один легионер не сыграет в поединках с Шотландией и Арменией.
Защитник Брюгге Эдуард Собол не сможет сыграть за сборную Украины в ближайших матчах Лиги наций. Дело в том, что игрок получил травму.
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Сообщают, что Соболь получил повреждение приводной мышцы на тренировку в своем клубе.
Лечение и восстановление будет длиться около двух недель, поэтому Эдуард не сможет помочь "сине-желтым" в сентябрьских играх Лиги наций.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков во время личного разговора по телефону пожелал игроку скорейшего выздоровления.
Отметим, что ранее наставник "сине-желтых" перевел игрока из резервного списка в основной. Соболь в текущем сезоне сыграл всего 5 матчей за Брюгге, он пропустил несколько встреч из-за повреждений.
Напомним, что из-за травм игры пропустят Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Александр Зинченко.
Подготовка сборной в Польше
- В субботу, 17 сентября, сборная Украины провела полноценную тренировку в Варшаве. К национальной команде присоединились игроки Днепра-1 Александр Пихаленок и Артем Довбык.
- Сейчас под руководством Александра Петракова работает 15 полевых игроков и 3 вратаря. Позже к команде присоединятся легионеры.