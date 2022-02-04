Сборная Украины получит дополнительную премию в случае победы над Россией на Евро-2022

Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро-2022 сыграет против России. В случае победы, украинские футзалисты получат дополнительные премии.

Учитывая отношения между обеими странами, этот матч будет иметь дополнительное внимание. А следовательно и мотивацию для футзалистов. Это подтвердил и президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

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Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда. Настрой, конечно же, в связи с этим, также боевой. Ребята взрослые люди, им не надо что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран,

– рассказал Сергей Владыко.

И все же украинские футзалисты смогут рассчитывать на дополнительные бонусы в случае победы над Россией. Еще до старта Евро-2022 футзалистам были предусмотрены премии в зависимости от выступления на турнире. Но за победу над Россией они получат увеличенную премию.

В случае победы над Россией есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали,

– рассказал Сергей Владыко.

Матч между сборными Украины и России состоится в пятницу, 4 февраля. Это будет полуфинал чемпионата Европы по футзалу. Игра состоится в Амстердаме. Начало встречи в 18: 00.