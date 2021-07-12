Медальный урожай: сборная Украины получила 19 наград на чемпионате Европы по боксу
12 июля 2021 , 20:19Читати новину українською
Источник:ФБУ
Сборная Украины по боксу среди юниоров триумфально завершила выступления на Чемпионате Европы своего возраста, который с 1-го по 11 июля проходил в столице Грузии – Тбилиси. Всего на счету украинских спортсменов 19 медалей.
Завоевав 19 наград из 26 возможных, украинская команда заняла второе место в итоговом командном зачете. Это один из лучших результатов юниорской сборной Украины по всю историю ее выступлений на континентальных первенствах.
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Призеры соревнований
- Чемпионами и обладателями золотых медалей турнира стали: Степанов Алексей (75 кг), Гичва Олег (66 кг), Чубревичев Ренат (46 кг) и Черненко Полина (+80 кг).
- Серебряными призерами чемпионата Европы среди юниоров и юниорок стали: Зеленский Александр (+80 кг), Челдик Богдан (60 кг), Думиник Гектор (50 кг), Щербина Виктория (80 кг), Мещерякова Валерия (66 кг), Кострицкая Аурика (50 кг) и Турбинина София (46 кг).
- Бронзовыми призерами чемпионата Европы среди юниоров и юниорок стали: Линик Светлана (54 кг), Саранюк Анастасия (75 кг), Кирилюс Егор (52 кг), Мищенко Полина (57 кг), Фонотова Мария (63 кг), Наумов Максим (70 кг ), Пилипчук Ольга (70 кг) и Палывода Владислав (80 кг).
Юниорская сборная Украины по боксу / Фото: ФБУ