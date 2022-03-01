Сборная Украины в полном составе отправится на Паралимпийские игры-2022

Паралимпийская сборная Украины готова к выступлению на Зимних Играх-2022 и планирует соревноваться в Пекине в полном составе. Об этом рассказала руководитель прессслужбы Национального комитета спорта инвалидов Украины Наталья Гарач.

Украина будет представлена на Паралимпиаде-2022

После полномасштабного вторжения России в Украину участие сине-желтой сборной в Паралимпийских играх оказалось под вопросом в связи со сложностью подбора в Пекин.

К слову Вернидуб пожертвовал работой в Шерифе ради защиты Украины

Наталья Гарач все же подтвердила, что сборная Украины в полном составе вылетит на соревнования в Пекин. А добираться участники Паралимпиады будут из разных локаций.

"Часть команды в одном месте, часть – в другом. Надеюсь, что сегодня объединимся и попадем в аэропорт и вместе поедем в Пекин. Команда не в Украине. Мы не будем рассказывать, где мы есть. Когда приедем в Пекин, то расскажем , как добирались. Надеюсь, что завтра, 2 марта, мы будем в Пекине", – пояснила Гарач.

Всего на Паралимпиаду-2022 получила 20 лицензий, будут представлять команду 29 атлетов – 20 спортсменов-паралимпийцев и 9 спортсменов-гайдов. Соревноваться украинцы будут в двух видах спорта – биатлоне и лыжной гонке.

"Команда едет в полном составе, в котором мы планировали. Накануне Паралимпийских игр команда добыла в борьбе 19 лицензий. Одну лицензию нам дали как "белую карточку" самому молодому спортсмену Серафиму Драгуну. Еще есть 9 спортсменов-гайдов", – резюмировала Гарач.