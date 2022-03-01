Україна буде представлена на Паралімпіаді-2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну участь синьо-жовтої збірної в Паралімпійських іграх опинилася під питанням, у зв'язку зі складністю добирання до Пекіна.

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Наталія Гарач все ж підтвердила, що збірна України у повному складі вилетить на змагання в Пекін. А добиратися учасники Паралімпіади будуть з різних локацій.

"Частина команди в одному місці, частина — в іншому. Надіюся, що сьогодні об'єднаємося і потрапимо в аеропорт і разом поїдемо до Пекіна. Команда не в Україні. Ми не будемо розказувати, де ми є. Коли приїдемо до Пекіна, то розкажемо, як добиралися. Сподіваюся, що завтра, 2 березня ми будемо в Пекіні", – пояснила Гарач.

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

"Команда їде в повному складі, в якому ми планували. Напередодні Паралімпійських ігор команда виборола 19 ліцензій. Одну ліцензію нам дали як "білу картку" наймолодшому спортсмену Серафиму Драгуну. Ще є 9 спортсменів-гайдів", – резюмувала Гарач.