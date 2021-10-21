Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после первой победы в отборе на ЧМ-2022
Источник:ФИФА
Сборная Украины по футболу сумела улучшить свое место в рейтинге ФИФА. Это произошло после того, как команда одержала первую победу в отборе на чемпионат мира.
В сентябрьском рейтинге ФИФА сборная Украины опустилась с 25-го места на двадцать седьмое. В октябре нашей команде удалось вернуть себе одну позицию.
Произошло это после того, как "сине-желтые" одержали первую победу в отборе на чемпионат мира 2022 года после пяти подряд ничьих. Однако после победы над Финляндией на выезде дома украинцы снова сыграли вничью – на этот раз против Боснии и Герцеговины.
К теме Украина сохраняет шансы напрямую выйти на чемпионат мира 2022: что для этого нужно
Среди представителей УЕФА наша национальная команда шестнадцатая.
Стоит отметить, что наш соперник в отборе на ЧМ-2022 сборная Франции тоже улучшила свои позиции, поднявшись на третье место. Что касается остальных соперников, то Босния и Герцеговина – 56-я (1), Финляндия – 60-я (-5), Казахстан – 125-й (-5).
Рейтинг сборных ФИФА по состоянию на октябрь 2021
- Бельгия
- Бразилия
- Франция
- Италия
- Англия
- Аргентина
- Испания
- Португалия
- Мексика
- Дания
...
- Украина