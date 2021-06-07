Сборная Украины победила в четвертом матче подряд Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины победно завершила свое выступление в группе В "Золотой Евролиги", матчи которой проходили в запорожском Дворце спорта "Юность". Хозяева площадки в заключительном поединке обыграли сборную Словакии со счетом 3:1.

Украина – Словакия 3:1 (23:25 25:23, 25:21, 26:24)

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Главный тренер Угис Крастиньш доверил место в составе резервистам, после того как в прошлом матче был решен вопрос выхода в "Финал четырех". Основную семерку представлял лишь диагональный Дмитрий Виецкий, который с 25 очками стал лучшим бомбардиром матча.

Словаки дали нам бой во всех сетах. Проиграв в первой партии и проигрывая 3:8 по ходу второй, украинцы не опустили руки и сумели догнать, а затем и дожать в концовке (25:23). К середине третьей партии у Украины было комфортное преимущество "+5" (16:11), которой им хватило для победы в сете – 25:21.

В четвертом сете, который стал последним в матче, украинцы не подали целых 10 подач против 1 ошибки при вводе мяча от словаков. Но несмотря на это, на балансе подопечные Крастиньша сумели дожать гостей и одержать победу – 26:24.

Таким образом, сборная Украины выиграла все четыре матча в группе В, заняла первое место и вышла в "Финал четырех". Жеребьевка решающего раунда пройдет в понедельник, 7 июня.