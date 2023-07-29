Женская сборная Украины по волейболу разгромно проиграла в полуфинале Кубка претендентов

Команда Ивана Петкова не смогла оказать нормальное сопротивление француженкам. Поражение выбило нашу команду по борьбе за путевку в Лигу наций.

Франция (Ж) – Украина (Ж) 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)

Мужская и женская сборные Украины по волейболу отыграли свои матчи в Кубке претендентов, пишет 24 канал. Ребята дошли до полуфинала, где в напряженном сражении уступили туркам.

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Женская команда, которая в этом сезоне выиграла Золотую Евролигу, также дошла до 1/2 финала, одолев перед этим Хорватию. Победа в Кубке претендентов подарила бы "сине-желтым" путевку в Лигу наций.

Соперником по полуфиналу стали хозяева турнира француженки. Команда Ивана Петкова уже играла с этой сборной в Евролиге, обменявшись домашними победами по 3:1.

На этот раз Франции давали немного больше шансов, но соперник вчистую обыграл нашу команду. Украинки не смогли взять ни одного сета, а первый вообще проиграли с 10 очками.

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Таким образом наши девушки прекратили борьбу за выход в Лигу наций и теперь сыграют в матче за третье место. Франция же вышла в финал, где сыграет с Колумбией или Швецией.