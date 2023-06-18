Сборная Украины по волейболу одержала шестую подряд сухую победу в Золотой Евролиге

У нашей команды не было равных в группе, выиграв все матчи с максимальным счетом. Теперь подопечных Угиса Крастиньша ждет "финал четырех".

Северная Македония – Украина 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

Мужская сборная Украины по волейболу завершила выступления в группе Золотой Евролиги-2023. "Сине-желтые" оказались в элитном дивизионе и показали суперрезультат, пишет 24 канал.

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В один квартет с подопечными Угиса Крастиньша попали Бельгия, Хорватия и Северная Македония. Первые пять матчей наша команда уверенно выиграла со счётом 3:0.

Это гарантировало ей победу в группе и выход в плей-офф. В последнем туре украинцы играли в гостях с Северной Македонией. Несмотря на непростое течение встречи, нашей команде снова удалось одержать "сухую" победу.

Трудный второй сет

Первый сет Украина выиграла почти без проблем, а вот во втором была близка к проигрышу. Команда Крастиньша разрешила балканцам вести со счетом 20:14.

Но впереди был камбэк. В следующих 16-ти подачах Украина взяла верх в 12-ти и вырвала победу в сете. В последнем македонцы тоже пытались вернуться в игру, но наша команда добила соперника.

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Не было равных в группе

Таким образом, сине-желтые выиграли группу с максимальным показателем в 18 баллов, не проиграв одного сета. В "финале четырех", который пройдет в Хорватии, нашими соперниками могут стать Турция, Чехия или команда-хозяйка плей-офф.

Напомним, что Украина уже во второй раз одерживает верх над Северной Македонией за последние три дня. 16 июня наша футбольная сборная одержала волевую победу в Скопье (3:2) в квалификации Евро-2024.