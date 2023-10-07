Победа с горьким привкусом: Украина обыграла Катар, но потеряла шансы на ОИ-2024 – видео

В пятницу, 6 октября, сборная Украины по волейболу сыграла матч пятого тура квалификационного отбора в Рио-де-Жанейро, где разыгрываются путевки на Олимпийские игры-2024 в Париже. Соперником "сине-желтых" стал аутсайдер группы сборная Катара.

Украина - Катар 3:1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:21)

Украина подходила к этому матчу, имея одну победу в четырех встречах и занимала шестое место в группе. Соперник потерпел все поражения и был на дне турнирной таблицы, пишет 24 Канал.

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До начала матча подопечные Угиса Крастиньша считались безоговорочными фаворитами поединка. Однако уже со старта стало ясно, что просто украинцам не будет.

В начале первого сета катарцы повели в счете 5:1 и до середины партии не позволяли приблизиться к себе ближе, чем на 2 очка. После счета 12:14 Украина совершила рывок в 3 выигранных розыгрыша, после чего до 21:21 команды вели близкую борьбу, не отпуская друг друга на больше, чем одно очко, концовка же сета осталась за "сине-желтыми" – 25:22.

После этого казалось, что подопечные Угиса Крастиньша своего не отпустят и спокойно подтвердят статус фаворита. Такому мнению способствовало начало второго сета. Сборная Украины вышла вперед со счетом 6:2, но после этого произошел настоящий провал, когда катарцы победили в 8 розыгрышах подряд. "Сине-желтые" почти всю партию были в роли догоняющих, но в конце сета все же вышли вперед 23:21. Далее у наших волейболистов было 4 сетбола, но они ими не воспользовались, катарцы же с первой своей попытки смогли оформить победу – 27:29.

Третья партия тоже проходила проблемно для Украины. Сине-желтые уступали со счетом 12:17, но смогли собраться и превратить его в 18:17. Концовка была довольно нервной, но все же осталась за нашими ребятами – 26:24.

И только в четвертом сете Украина не позволила сопернику не только создать определенный отрыв, а даже выйти вперед в счете. Финальный результат партии – 25:21 и победа в матче.

После этого матча у сборной Украины еще были теоретические шансы на финиш в топ-2 в группе, который гарантировал путевку на ОИ-2024, однако утром 7 октября немцы одолели чехов со счетом 3:0 и лишили этой возможности окончательно.

Турнирная таблица после 5 туров

Германия – 15 очков (разница по сетам 15:4) Италия – 12 (13:4) Бразилия – 10 (13:8) Куба – 9 (11:6) Украина – 7 (8:10) Чехия – 4 (6:13) Иран – 3 (5:13) Катар – 0 (2:15)

. Сборная Украины сохраняет теоретические шансы попасть на Олимпиаду-2024 благодаря мировому рейтингу, отбор по этому критерию будет проходить в июне 2024 года.

В Бразилии "сине-желтым" осталось провести еще 2 матча – против Чехии 7 октября в 23:00 и 8 октября с лидером группы сборной Германии в то же время.

Смотрите видеообзор матча Украина – Катар