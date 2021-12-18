Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира победой над Польшей
18 декабря 2021 , 20:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Молодежная сборная Украины по хоккею в последнем матче чемпионата мира U-20 играла против Польши. Украина победила соперника со счетом 4:1.
Украина – Польша 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
К слову Украина в невероятном матче обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею
Команда Александра Бобкина пропустила быструю шайбу, однако уже к концу стартового периода вела в счете. Впоследствии украинцы лишь укрепили свое преимущество.
Украинцы уже не имели мотивации, тогда как поляки боролись за выживание. Украина финиширует на 3-м или 4-м месте – зависит от результата матча Японии. Польша вылетает в низший дивизион.
Повышение в классе себе гарантировала Франция. Несмотря на поражение от Украины, французы в последнем матче обыграли Словению и выиграли турнир.
- В первом поединке ЧМ сборная Украины обыграла хозяев турнира эстонцев– 7:2 (2:1, 4:1, 1:0), во втором проиграла команде Японии– 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), в третьем овертайме одолела хоккеистов Франции– 7:6 (5:1, 0:3, 1:2, 1:0), а потом уступила Словении– 4:8 (1:4, 1:2, 2:2).