Сборная Украины по хоккею завершила чемпионат мира победой над Польшей

18 декабря 2021 , 20:16
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Источник:

24 канал

Молодежная сборная Украины по хоккею в последнем матче чемпионата мира U-20 играла против Польши. Украина победила соперника со счетом 4:1.

Украина – Польша 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

К слову Украина в невероятном матче обыграла Францию на чемпионате мира по хоккею

Команда Александра Бобкина пропустила быструю шайбу, однако уже к концу стартового периода вела в счете. Впоследствии украинцы лишь укрепили свое преимущество.

Украинцы уже не имели мотивации, тогда как поляки боролись за выживание. Украина финиширует на 3-м или 4-м месте  –  зависит от результата матча Японии. Польша вылетает в низший дивизион.

Повышение в классе себе гарантировала Франция. Несмотря на поражение от Украины, французы в последнем матче обыграли Словению и выиграли турнир.

  • В первом поединке ЧМ сборная Украины обыграла хозяев турнира эстонцев– 7:2 (2:1, 4:1, 1:0), во втором проиграла команде Японии– 1:3 (0:1, 1:1, 0:1), в третьем овертайме одолела хоккеистов Франции– 7:6 (5:1, 0:3, 1:2, 1:0), а потом уступила Словении– 4:8 (1:4, 1:2, 2:2).

 

 

Автор: Юрій Семенюк