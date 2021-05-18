Украина неоднократно играла против сборной Австрии – как на чемпионатах мира, так и на международных турнирах. Но последняя победа "сине-желтых" над соперником датируется 6 мая 2002 года. После этого украинцы проиграли семь матчей подряд. Поражение 18 мая 2021 года стало восьмым.

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В первом периоде игра была равной, и ничто не предполагало разгромный счет. Австрийцы первыми открыли счет в матче. И эта шайба была единственной за первые 20 минут матча.

В начале второго периода Австрия удвоила преимущество. Но впоследствии украинцы одну шайбу отквитали – Бабинец сократил отставание в большинстве. Но после этого в ворота нашей команды влетело сразу четыре шайбы до перерыва.

В третьем периоде счет стал еще разгромнее. И на три заброшенные шайбы соперника наши хоккеисты сумели ответить лишь двумя точными бросками Мережко и Денискина. В обоих случаях – в большинстве. Финальная сирена зафиксировала счет 9:3.

Австрия – Украина 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)

Отметим, что это поражение стало одним из крупнейших для Украины за все время существования сборной по хоккею с шайбой. Так, в апреле 2003 года мы уступили Словакии с аналогичным счетом – 3:9, а в мае 2006 года проиграли Беларуси – 1:9. Наиболее разгромным поражением в истории украинского хоккея остается матч против Финляндии в мае 2003 года – 0:9.

Следующий матч запланирован на 20 мая против сборной команды Франции.