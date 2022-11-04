Сплав молодежи и опыта: сборная Украины объявила состав на международный турнир в Венгрии

Национальная сборная Украины по хоккею в ноябре примет участие в международном турнире в Будапеште. Тренерский штаб "сине-желтых" определился с составом команды.

6 ноября сборная Украины прибудет в Будапешт, где примет участие в престижном международном турнире имени Тамаша Шаркози. Кроме "сине-желтых" в мемориале выступят национальные команды Венгрии, Франции, Японии, Италии и Словении.

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На первый тренировочный сбор сезона 2022/23 тренерский штаб сборной Украины пригласил 25 хоккеистов. Не обошлось без неожиданностей в заявке. Так, главный тренер Вадим Шахрайчук вызвал двух дебютантов – центрфорварда Михаила Гуфт-Соколова из немецкого Хештадтера, а также нападающего Даниила Трахта, защищающего цвета финского Лукко. Кроме того, в сборную вернулся 27-летний вратарь Эдуард Захарченко из херсонского Днепра, после ЧМ-2017 не вызывавшийся в национальную сборную.

Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук прокомментировал кадровый состав команды.

"Если комментировать наш состав, то отрадно, что в сборную Украины тянутся выступать не только молодые игроки, но и ветераны. Тот же многолетний лидер и капитан Андрей Михнов, сыгравший за главную команду страны более 100 матчей, с удовольствием откликнулся усилить команду в Будапеште. Рвутся в бой и другие наши легионеры, ведь для их клубов в Польше, Венгрии большая честь делегировать хоккеистов в сборную своей страны!".

Состав сборной Украины

Вратари: Эдуард Захарченко (Днепр), Дмитрий Кубрицкий (Сокол).

Эдуард Захарченко (Днепр), Дмитрий Кубрицкий (Сокол). Защитники: Виталий Андрейков (Заглембе, Польша), Глеб Варава, Денис Матусевич (оба – Кременчуг), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба – Днепр), Игорь Мережко (Оденсе, Дания), Филипп Пангелов-Юлдашев (Уния, Польша) Всеволод Толстушко (Дунайварош, Венгрия).

Виталий Андрейков (Заглембе, Польша), Глеб Варава, Денис Матусевич (оба – Кременчуг), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба – Днепр), Игорь Мережко (Оденсе, Дания), Филипп Пангелов-Юлдашев (Уния, Польша) Всеволод Толстушко (Дунайварош, Венгрия). Нападающие: Алексей Ворона (Подхале, Польша), Михаил Гуфт-Соколов (Хештадтер, Германия), Дмитрий Даниленко (Заглембе, Польша), Илья Коренчук (Энерга, Польша), Глеб Кривошапкин, Виталий Лялька (оба – Кременчуг), Андрей Михнов (Стяуа, Румыния), Вадим Мазур, Дмитрий Нименко (оба – Сокол), Ярослав Панченко, Назар Ружников (оба – Энергия, Литва), Александр Пересунько (Уйпешт, Венгрия), Михаил Симчук (Brooks Bandits, AJHL), Даниил Трахт (Лукко U-20, Финляндия), Артем Целогородцев (Днепр).

На групповом этапе турнира украинцы сыграют с Италией (10 ноября) и Словенией (12 ноября), а в заключительный день турнира – 13 ноября – состоятся финал, матч за третье и пятое место. Отметим, что сборные Венгрии, Франции и Словении – это представители элитного дивизиона чемпионата мира, которые начинают свою подготовку к ЧМ-2023 в Тампере и Риге.