6 листопада збірна України прибуде в Будапешт, де візьме участь у престижному міжнародному турнірі імені Тамаша Шаркозі. Окрім "синьо-жовтих" у меморіалі виступатимуть національні команди Угорщини, Франції, Японії, Італії та Словенії.

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На перший тренувальний збір сезону 2022/23 тренерський штаб збірної України запросив 25 хокеїстів. Не обійшлося без несподіванок у заявці. Так, головний тренер Вадим Шахрайчук викликав двох дебютантів – центрфорварда Михайла Гуфт-Соколова з німецького Хештадтера, а також нападника Данила Трахта, який захищає кольори фінського Лукко. Крім того, до збірної повернувся 27-річний воротар Едуард Захарченко з херсонського Дніпра, який після ЧС-2017 не викликався до національної збірної.

Головний тренер збірної України Вадим Шахрайчук прокоментував кадровий склад команди.

"Якщо коментувати наш склад, то втішно, що до збірної України тягнуться виступати не лише молоді гравці, а й ветерани. Той же багаторічний лідер та капітан Андрій Міхнов, який зіграв за головну команду країни понад 100 матчів, із задоволенням відгукнувся посилити команду у Будапешті. Рвуться в бій і інші наші легіонери, адже для їхніх клубів у Польщі, Угорщині є велика честь делегувати хокеїстів до збірної своєї країни!".

Склад збірної України

Воротарі: Едуард Захарченко (Дніпро), Дмитро Кубрицький (Сокіл).

Едуард Захарченко (Дніпро), Дмитро Кубрицький (Сокіл). Захисники: Віталій Андрейків (Заглембє, Польща), Гліб Варава, Денис Матусевич (обидва – Кременчук), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – Дніпро), Ігор Мережко (Оденсе, Данія), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща), Всеволод Толстушко (Дунайварош, Угорщина).

Віталій Андрейків (Заглембє, Польща), Гліб Варава, Денис Матусевич (обидва – Кременчук), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – Дніпро), Ігор Мережко (Оденсе, Данія), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща), Всеволод Толстушко (Дунайварош, Угорщина). Нападники: Олексій Ворона (Подхале, Польща), Михайло Гуфт-Соколов (Хештадтер, Німеччина), Дмитро Даниленко (Заглембє, Польща), Ілля Коренчук (Енерга, Польща), Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька (обидва – Кременчук), Андрій Міхнов (Стяуа, Румунія), Вадим Мазур, Дмитро Німенко (обидва – Сокіл), Ярослав Панченко, Назар Ружніков (обидва – Енергія, Литва), Олександр Пересунько (Уйпешт, Угорщина), Михайло Сімчук (Brooks Bandits, AJHL), Данило Трахт (Лукко U-20, Фінляндія), Артем Целогородцев (Дніпро).

Важливо! На груповому етапі турніру українці зіграють з Італією (10 листопада) та Словенією (12 листопада), а в заключний день турніру – 13 листопада – відбудуться фінал, матч за третє та п’яте місця. Зазначимо, що збірні Угорщини, Франції та Словенії – це представники елітного дивізіону чемпіонату світу, які розпочинають свою підготовку до ЧС-2023 у Тампере та Ризі.