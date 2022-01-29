Сборная Украины по гандболу получила соперников в отборе на чемпионат мира

Сборная Украины по гандболу сыграет в плей-офф отбора на чемпионат мира. Ей надо будет пройти двух соперников, чтобы выступить на турнире.

Сборная Украины не сумела получить прямую путевку на чемпионат мира. Поэтому будет пробиваться наша команда через плей-офф.

Напомним Сборная Украины уволила главного тренера после провала на гандбольном Евро-2022

Украинцы в первом раунде отборочного плей-офф встретятся со сборной Финляндии. Матчи пройдут 16 – 17 марта на площадке "сине-желтых" и 19 – 20 марта – на площадке финнов.

Победитель противостояния Украина / Финляндия выйдет во 2-й раунд плей-офф, где сыграет за выход на чемпионат мира против сборной Хорватии. Матчи состоятся 13 – 14 апреля и 16 – 17 апреля.

Победители девяти пар второго раунда отборочного плей-офф выйдут на чемпионат мира.

Также участниками ЧМ-2023 станут еще шесть европейских сборных – хозяева будущего мундиаля сборные Польши и Швеции, победитель ЧМ-2021 сборная Дании, полуфиналисты ЧЕ-2022 французы и испанцы и сборная Норвегии, которая на Евро-2022 заняла пятое место.