Жеребьевка элитного раунда квалификации ЧМ-2024 по футзалу: Украина узнала соперников

В Европе продолжается квалификационный отбор на чемпионат мира 2024 по футзалу. Матчи отборочного элитного раунда с участием сборной Украины начнутся в сентябре 2023 года.

8 июня состоялась жеребьевка элит-раунда чемпионата мира 2024 по футзалу. В нем приняли участие 20 команд, разбитых на 5 групп по 4 команды.

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Группа, из которой можно выходить

Победители пяти групп элитного раунда выйдут у финальную стадию. Еще четыре из пяти лучших команд, которые займут второе место в своих квартетах, сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024, а матчи за две последние путевки в финальную стадию будут сыграны с 8 по 17 апреля.

Сборная Украины попала в группу B с командами Польши, Сербии и Бельгии. Польша ни разу не участвовала в финальной части чемпионатов мира, сербы дважды выходили в 1/8 финала мундиалов и на бумаге являются главной угрозой для нашей сборной. Лучшим результатом для Бельгии является четвертое место на ЧМ, но это было в далеком 1989 году.

Результаты жеребьевки элитного раунда ЧМ-2024 по футзалу

Группа A: Казахстан, Румыния, Азербайджан, Нидерланды.

Группа B: Украина, Польша, Сербия, Бельгия

Группа C: Хорватия, Словакия, Франция, Германия

Группа D: Испания, Италия, Словения, Чехия.

Группа E: Португалия, Грузия, Армения, Финляндия.

Какая история сборной Украины на мундиалях по футзалу:

Украинские футзалисты принимали участие в пяти чемпионатах мира. В 1996, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Лучший результат – четвертое место на турнире 1996 года в Испании. В 2021 году Украина не играла на чемпионате мира в Литве, заняв последнее место в группе элит-раунда квалификации, а на последнем для себя турнире в 2016 году – уступила в 1/8 финала с минимальным счетом сборной Аргентине (0:1), ставшей тогдашним чемпионом мира .