Сборная Украины по футзалу получит мощную поддержку в битве с Россией
Источник:"Команда №1"
Полузащитник сборной Украины по футболу Роман Безус сообщил, что планирует присутствовать на матче полуфинала футзального Евро-2022. В нем "сине-желтые" встретятся с Россией.
Подопечные Косенко впервые за 17 лет пробились в полуфинал чемпионата Европы. Будущий оппонент определился уже на следующий день (1 февраля). Россия в напряженном поединке одолела Грузию (3:1). Российская сборная стала следующим соперником Украины.
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"Слежу ли за Евро-2022? А как же! Наши ребята – молодцы, хорошо играют. Я вот думаю попасть на полуфинал, на матч Украина – Россия. Мне в Амстердам 250 километров, но пока не знаю, какой будет график тренировок" , – сказал Безус.
Что известно о матче Украина – Россия
- Если команда Косенко обыграет Россию, та перепишет историю украинского футзала. Наша сборная впервые за 19 лет выйдет в финал чемпионата Европы.
- Украина вышла в плей-офф Евро-2022 со второго места в группе "А". В то же время российские футзалисты заняли первую позицию в группе "С". Оба четвертьфинала были очень напряженными.
- Украина одержала волевую победу над Казахстаном (3:5). Россия была близка к вылету из чемпионата Европы. Грузия чуть не выбила соперника, досадно уступив со счетом 3:1.