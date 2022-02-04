Подопечные Косенко впервые за 17 лет пробились в полуфинал чемпионата Европы. Будущий оппонент определился уже на следующий день (1 февраля). Россия в напряженном поединке одолела Грузию (3:1). Российская сборная стала следующим соперником Украины.

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"Слежу ли за Евро-2022? А как же! Наши ребята – молодцы, хорошо играют. Я вот думаю попасть на полуфинал, на матч Украина – Россия. Мне в Амстердам 250 километров, но пока не знаю, какой будет график тренировок" , – сказал Безус.

Что известно о матче Украина – Россия