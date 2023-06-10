Англия – Украина 0:3

В итальянском городе Ористано подошел к завершению чемпионат Европы по футболу IFCPF. Это европейское первенство среди футболистов с последствиями ДЦП, пишет 24 канал.

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Участие в турнире приняли восемь команд, в том числе и сборная Украины. Формат турнира предусматривал матчи на два тайма по 30 минут. Наша команда попала в группу в Ирландию, Германию и Шотландию, где выиграла все три матча.

Это позволило "сине-желтым" выйти в полуфинал, где соперниками стала сборная Испании. Пиренейцев наша команда одолела со счетом 4:2 и прошла в финал.

Там соперником Украины стала сборная Англии. Представители Туманного Альбиона также выиграли все матчи в Испании, Нидерландах и Италии. В полуфинале же сборная одолела Иралндию.

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В итоге наши спортсмены уверенно одолели англичан в решающем поединке. Украинцы забили трижды и ни одного гола не пропустили. Третье место досталось сборной Испании:

Украина Англия Испания Ирландия Нидерланды Германия Шотландия Италия

Полное видео финального матча: