Англия – Украина 0:3
В итальянском городе Ористано подошел к завершению чемпионат Европы по футболу IFCPF. Это европейское первенство среди футболистов с последствиями ДЦП, пишет 24 канал.
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Участие в турнире приняли восемь команд, в том числе и сборная Украины. Формат турнира предусматривал матчи на два тайма по 30 минут. Наша команда попала в группу в Ирландию, Германию и Шотландию, где выиграла все три матча.
Это позволило "сине-желтым" выйти в полуфинал, где соперниками стала сборная Испании. Пиренейцев наша команда одолела со счетом 4:2 и прошла в финал.
Там соперником Украины стала сборная Англии. Представители Туманного Альбиона также выиграли все матчи в Испании, Нидерландах и Италии. В полуфинале же сборная одолела Иралндию.
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В итоге наши спортсмены уверенно одолели англичан в решающем поединке. Украинцы забили трижды и ни одного гола не пропустили. Третье место досталось сборной Испании:
- Украина
- Англия
- Испания
- Ирландия
- Нидерланды
- Германия
- Шотландия
- Италия
Полное видео финального матча: