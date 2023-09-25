Возвращение Малиновского: Ребров вызвал 25 игроков в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил список футболистов, вызванных на сборы в октябре. Команда проведет два матча по отбору на Евро-2024.

В объявленном списке – 25 игроков. Еще три исполнителя вошли в резервный список. Они будут готовиться к матчам против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте).

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Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Денис Попов, Александр Караваев (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – Днепр-1), Александр Тимчик (Динамо).

Стоит отметить, что в сборную Украины вызов получил полузащитник Руслан Малиновский, которого не было в заявке на матчи в сентябре 2023 года. Однако в этот раз в списке нет Николая Шапаренко. Он тоже пропускал прошлый сбор, хотя был вызван. Все из-за травмы.

Следует отметить, что в списке также присутствует и Николай Матвиенко. Он не сыграл в последнем матче за сборную из-за травмы, полученной в матче против Англии. И уже пропустил три матча подряд Шахтера.

Национальная команда начнет свой сбор 7 октября в Праге.