В оголошеному переліку – 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку. Вони готуватимуться до матчів проти Північної Македонії (14 жовтня в Празі) та Мальти (17 жовтня на Мальті).

До теми Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – Динамо), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо).

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва – Дніпро-1), Олександр Тимчик (Динамо).

Варто відзначити, що до збірної України виклик отримав півзахисник Руслан маліновський, якого н було в заявці на матчі у вересні 2023 року. Однак цього разу в списку немає Миколи Шапаренка. Він теж пропускав минулий збір, хоча був викликаний. Все через травму.

Варто відзначити, що в списку також присутній і Микола Матвієнко. Він не зіграв в остнньому матчі за збірну через травму, яку отримав у матчі проти Англії. І вже пропустив три поспіль матчі Шахтаря.

Національна команда розпочне свій збір 7 жовтня в Празі.