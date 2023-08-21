Не все сильнейшие: сборная Украины объявила список футболистов на матчи против Англии и Италии

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров выбрал 25 футболистов, которые будут готовиться к матчам против Англии и Италии в отборе на Евро-2024.

Сборная Украины по футболу в сентябре проведет два матча. Первый будет против Англии 9 сентября в польском Вроцлаве. А уже 12 сентября украинцев будет ожидать матч против Италии в Милане.

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На подготовительный сбор для участия в этих матчах тренерский штаб вызвал 25 футболистов.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Денис Попов, Александр Тимчик (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания) ), Михаил Мудрик (Челси, Англия).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо).

Кроме того, еще пять футболистов вошли в резервный список. Это Александр Караваев (Динамо), Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – Днепр-1), Арсений Батагов (Заря), Даниил Сикан (Шахтер).

Следует отметить, что в этом списке нет Руслана Малиновского. Игрок только летом сменил клуб, снова вернувшись в чемпионат Италии. Там он будет выступать за Дженоа.

Кроме того, в комментариях под сообщением Украинской ассоциации футбола болельщики выразили недовольство тем, что в списке также нет одного из лидеров уже бывшей молодежной сборной Украины Артема Бондаренко. А также Владислава Кочергина, который сейчас помогает польскому Ракуву пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Национальная команда начнет свой сбор 3 сентября в Тшебнице – пригороде Вроцлава.

Сборная Украины пока занимает второе место в турнирной таблице группы C. Наша команда провела три матча. В первой игре уступила на выезде Англии. А после этого одержала две победы против Северной Македонии и Мальты.

Лидирует в группе сборная Англии, выигравшая все четыре своих поединка. Сборная Италии на третьем месте. Но команда сыграла всего два матча в отборе (проиграла Англии дома и победила Мальту на выезде).

На Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.