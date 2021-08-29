Сборная Украины по футболу получила новый тренерский штаб
Источник:УАФ
Украинская ассоциация футбола официально представила новый тренерский штаб сборной Украины. Александр Петраков поработает с экс-помощниками Андрея Шевченко.
Кто будет помогать Петракову
В воскресенье, 29 августа, сборная Украины получила новый тренерский штаб, который будет возглавлять Александр Петраков.
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Некоторые помощники специалиста уже ранее работали с "сине-желтыми" во времена Андрея Шевченко. Речь идет об Александре Шовковском и Иване Баштовом.
Помогать Петракову будут вышеупомянутый Александр Шовковский и Андрей Анненков.
Тренером вратарей стал опытный Вячеслав Кернозенко. А Вячеслав Руженцев и Иван Баштовый будут работать тренерами по физической подготовке.
- Именно этот тренерский штаб будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира-2022. Уже 1 сентября Украина сыграет на выезде против Казахстана.
- А уже 4 сентября украинские футболисты сойдутся с французами – действующими чемпионами мира. Матч состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.