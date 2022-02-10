Сборная Украины по футболу опустилась в рейтинге ФИФА
Источник:ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины опустилась на две позиции. И теперь только на 27 месте.
Падение Украины
2021 год Украина закончила на 25 месте. Но в 2022 году пока не проводила ни одного матча. В отличие от сборных Африки, Азии, Южной и Северной Америки.
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Следовательно, наша команда хоть и сохранила те же 1535,08 очков, но пропустила вперед соперников. Украинцев опередили сборные Японии и Марокко.
Сборная Японии в 2022 году сыграла два матча отбора на чемпионат мира, одержав победы в обеих встречах.
Марокко на Кубке африканских наций дошло до четвертьфинала.
Соперники Украины
Сборная Шотландии, являющаяся соперником Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций, тоже потеряла две позиции. И теперь на 40-м месте.
Еще два потенциальных соперника в отборе на ЧМ-2022, Уэльс опустился на 20-е место, а Австрия поднялась на 30-ю строчку рейтинга.
Что касается Ирландии и Армении, с которыми нам точно придется сыграть в 2022 году в Лиге наций, то они находятся на 49-й и 90-й позициях соответственно. При этом Армения сохранила свою позицию по сравнению с 2021 годом, а ирландцы потеряли две позиции.
Лидерство Бельгии
Произошли изменения и в первой десятке. Если Бельгия сохранила за собой лидерство, то на четвертое место вышла Аргентина, которой удалось обойти Англию.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 10 февраля 2022 года
1. Бельгия – 1828,45
2. Бразилия – 1823,42
3. Франция – 1786,15
4. Аргентина – 1766,99
5. Англия – 1755,52
6. Италия – 1740,77
7. Испания – 1704,75
8. Португалия – 1660,25
9. Дания – 1654,54
10. Нидерланды – 1653,73
…
27. Украина – 1535,08