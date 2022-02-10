Падение Украины

2021 год Украина закончила на 25 месте. Но в 2022 году пока не проводила ни одного матча. В отличие от сборных Африки, Азии, Южной и Северной Америки.

К теме Календарь матчей сборной Украины по футболу 2022

Следовательно, наша команда хоть и сохранила те же 1535,08 очков, но пропустила вперед соперников. Украинцев опередили сборные Японии и Марокко.

Сборная Японии в 2022 году сыграла два матча отбора на чемпионат мира, одержав победы в обеих встречах.

Марокко на Кубке африканских наций дошло до четвертьфинала.

Соперники Украины

Сборная Шотландии, являющаяся соперником Украины в плей-офф отбора ЧМ-2022 и Лиге наций, тоже потеряла две позиции. И теперь на 40-м месте.

Еще два потенциальных соперника в отборе на ЧМ-2022, Уэльс опустился на 20-е место, а Австрия поднялась на 30-ю строчку рейтинга.

Что касается Ирландии и Армении, с которыми нам точно придется сыграть в 2022 году в Лиге наций, то они находятся на 49-й и 90-й позициях соответственно. При этом Армения сохранила свою позицию по сравнению с 2021 годом, а ирландцы потеряли две позиции.

Лидерство Бельгии

Произошли изменения и в первой десятке. Если Бельгия сохранила за собой лидерство, то на четвертое место вышла Аргентина, которой удалось обойти Англию.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 10 февраля 2022 года

1. Бельгия – 1828,45

2. Бразилия – 1823,42

3. Франция – 1786,15

4. Аргентина – 1766,99

5. Англия – 1755,52

6. Италия – 1740,77

7. Испания – 1704,75

8. Португалия – 1660,25

9. Дания – 1654,54

10. Нидерланды – 1653,73

…

27. Украина – 1535,08