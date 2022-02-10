Падіння України
2021 рік Україна закінчилася на 25-у місці. Але у 2022 році поки не проводила жодного матчу. На відміну від збірних Африки, Азії, Південної та Північної Америки.
До теми Календар матчів збірної України з футболу 2022
Відтак наша команда хоч і зберегла ті ж 1535,08 очок, але пропустила вперед суперників. Українців випередила збірні Японії та Марокко.
Збірна Японії у 2022 році зіграла два матчі відбору на чемпіонат світу, здобувши перемоги в обох зустрічах.
Марокко ж на Кубку африканських націй дійшло до чвертьфіналу.
Суперники України
Збірна Шотландії, яка є суперником України в плей-офф відбору ЧС-2022 та Лізі націй, теж втратила дві позиції. І тепер на 40-у місці.
Ще два потенційні суперники у відборі на ЧС-2022 теж змінили позиції. Уельс опустився на 20-е місце, а Австрія піднялася на 30-у сходинку рейтингу.
Щодо Ірландії та Вірменії, з якими нам точно доведеться зіграти у 2022 році в Лізі націй, то вони перебувають на 49-й та 90-й позиціях відповідно. При цьому Вірменія зберегла свою позицію в порівняння з 2021 роком, а ірландці втратили дві позиції.
Лідерство Бельгії
Відбулися зміни й в першій десятці. Якщо Бельгія зберегла за собою лідерство, то на четверте місце вийшла Аргентина, якій вдалося обійти Англію.
Рейтинг ФІФА станом на 10 лютого 2022
1. Бельгія – 1828,45
2. Бразилія – 1823,42
3. Франція – 1786,15
4. Аргентина – 1766,99
5. Англія – 1755,52
6. Італія – 1740,77
7. Іспанія – 1704,75
8. Португалія – 1660,25
9. Данія – 1654,54
10. Нідерланди – 1653,73
…
27. Україна – 1535,08