Победный октябрь сказался: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

ФИФА обновила рейтинг национальных футбольных сборных. Украина в этом рейтинге поднялась вверх благодаря победам в октябрьских матчах.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась сразу на 22-е место. До этого наша команда занимала 24-е место.

Подняться вверх удалось благодаря двум победам, которые "сине-желтые" одержали в октябре. Сначала наша команда победила Северную Македонию, а потом и Мальту. Оба матча были в рамках отбора на Евро-2024.

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Именно благодаря этому нам удалось обойти сборную Швеции в рейтинге ФИФА. Впереди нас сборная Ирана.

Что касается первой десятки рейтинга, то там тоже произошли перемены после октябрьских матчей. Лидером и дальше осталась сборная Аргентины, а за ней разместились Франция и Бразилия.

Англия, которая является нашим соперником по отбору на Евро-2024 (но англичане уже гарантировали себе первое место в группе и сыграли с нами оба матча), остались на четвертом месте. Как и Бельгия, сохранившая за собой пятое место.

А вот на шестое место поднялась сборная Португалии. На восьмое место поднялась сборная Испании. Между ними разместилась сборная Нидерландов, сохранившая свою седьмую позицию в рейтинге.

Еще один наш соперник по отбору на Евро-2024 – сборная Италии, осталась на девятом месте. Именно с ней наша команда проведет последний матч в квалификации чемпионата Европы 20 ноября.

Единственное падение в первой десятке – это сборная Хорватии, опустившаяся на десятое место.

Что касается других наших соперников в отборе, то Северная Македония осталась на 66-м месте, а Мальта – на 171-м.

Следует отметить, что сборная России, несмотря на отстранение от международных соревнований, продолжает набирать очки в рейтинге ФИФА. Команда, представляющая страну-оккупантку, удержалась на 39-м месте в рейтинге, набрав 2,1 очка. Все потому, что эта страна продолжит играть товарищеские матчи против африканских и азиатских сборных. И в октябре сыграла против Камеруна дома и Кении в Турции.