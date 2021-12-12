Сборная Украины по фристайлу завоевала вторую "бронзу" на этапе Кубка мира
Источник:24 канал
В финской Руке Украина второй раз подряд завоевала медаль в команде на уровне Кубка мира по фристайлу. Украинцы завоевали бронзовую награду.
Вторая "бронза" в истории страны
На первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике сборная Украины завоевала "бронзу" в состязаниях среди смешанных команд в составе Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и олимпийского чемпиона Александра Абраменко.
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На втором этапе в таком же составе украинцы снова оказались на пьедестале почета. Они завоевали вторую "бронзу".
В соревнованиях по сумме трех прыжков определялись четыре лучшие сборные, которые проходили в финал, где разыгрывались медали. В финале все баллы обнулялись.
Украинцы уступили команде из Китая, которая оказалась на первой строчке пьедестала. И сборной США, которая завоевала серебряную награду.
- Для Украины это вторая подряд медаль Кубка мира в команде. И вторая в целом на этом уровне в истории страны. До этого лучшим результатом украинцев было 8 место на этапе в Китае в декабре 2019 года
- Также Анастасия Новосад добыла в Руке "золото", а Ольга Полюк – бронзовую награду. Для обоих это первые награды в личных соревнованиях на Кубке мира. Впервые в истории сразу две украинки завоевали медали на этапе Кубка мира по лыжной акробатике.