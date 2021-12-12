Сборная Украины по фристайлу завоевала вторую "бронзу" на этапе Кубка мира

В финской Руке Украина второй раз подряд завоевала медаль в команде на уровне Кубка мира по фристайлу. Украинцы завоевали бронзовую награду.

Вторая "бронза" в истории страны

На первом этапе Кубка мира по лыжной акробатике сборная Украины завоевала "бронзу" в состязаниях среди смешанных команд в составе Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и олимпийского чемпиона Александра Абраменко.

Достойно внимания Фантастическое выступление украинки: видео победного прыжка Новосад на этапе Кубка мира

На втором этапе в таком же составе украинцы снова оказались на пьедестале почета. Они завоевали вторую "бронзу".

В соревнованиях по сумме трех прыжков определялись четыре лучшие сборные, которые проходили в финал, где разыгрывались медали. В финале все баллы обнулялись.

Украинцы уступили команде из Китая, которая оказалась на первой строчке пьедестала. И сборной США, которая завоевала серебряную награду.