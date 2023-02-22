Украина объявила бойкот чемпионатам мира по боксу: кто составляет коалицию противников России

Допуск спортсменов из стран-агрессоров к международным соревнованиям запустил цепную реакцию отказов от турниров. Украина присоединилась к коалиции стран, бойкотирующих чемпионаты мира по боксу среди мужчин и женщин.

Международная ассоциация бокса IBA, возглавляемая одиозным россиянином Умаром Кремлевым, в октябре прошлого года приняла решение допустить к соревнованиям атлетов из России и Беларуси. Более того, она позволила боксерам из этих стран выступать на турнирах под государственным флагом.

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Украина не будет выходить на один ринг вместе с террористами

Такой беспредел коррумпированных чиновников IBA вызвал прогнозированное возмущение со стороны Украины и ее союзников. Как следствие – ряд государств объявили бойкот чемпионатам мира по боксу среди женщин и мужчин.

Сборная Украины по боксу официально присоединилась к бойкоту ЧМ-2023. Об этом решении сообщил вице-президент федерации бокса Олег Ильченко.

Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь,

– заявил Ильченко.

Отметим, что решение объявить бойкот чемпионатам мира по боксу 2023 года приняли девять стран мира: США, Польша, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада. Напомним, что недавно коалиция составляла шесть стран.

Позиция основная: пока идет война и пока на территории нашего государства будут находиться войска РФ, они все апеллируют, что не будут выступать,

– сказал Ильченко.

Кроме того, вице-президент федерации бокса отметил, что Украина не будет участвовать в Олимпийских играх, если там будут представители террористов. Основным турниром для наших боксеров будут Европейские игры, которые будут принимать Польша в июне 2023 года.

, что оба чемпионата мира по боксу состоятся весной 2023 года: женский – с 15 по 26 марта в Нью-Дели, мужской – с 1 по 14 мая в Ташкенте. На ЧМ-2021 Украина получила золотую награду в первом среднем весе благодаря феноменальному выступлению Юрия Захареева.