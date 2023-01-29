Почти все сильнейшие: сборная Украины по биатлону определилась с составом на ЧМ-2023 в Оберхофе
Источник:Суспільне Спорт
Юрай Санитра и Александр Кравченко назвали по 5 из шести участников чемпионата мира. Женская сборная не сможет рассчитывать на Дарью Блашко, которая залечивает травму.
Известный квинтет мужчин
Украинская сборная по биатлону определилась с предварительными составами на чемпионат мира-2023. Он состоится в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля).
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В мужскую и женскую команды попадут по шесть спортсменов, хотя одновременно на старт смогут выйти только четверо. Тренер мужской сборной пока назвал пятерых членов его команды:
- Дмитрий Подручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Денис Насико
Возможен дуэт сестер среди женщин
Также пока одно место вакантно покидает и Александр Кравченко, наставник команды женщин. Его должна занять Дарья Блашко, но она восстанавливается после воспаления вестибулярного нерва. Поэтому состав женской сборной Украины выглядит так:
- Елена Белосюк
- Юлия Джима
- Анастасия Меркушина
- Анна Кривонос
- Любовь Кипяченкова
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На последнее место среди мужчин претендуют Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк. У женщин же главной фавориткой на вакантную путевку в сборную Александра Меркушина, сестра Анастасии.