Почти все сильнейшие: сборная Украины по биатлону определилась с составом на ЧМ-2023 в Оберхофе

Юрай Санитра и Александр Кравченко назвали по 5 из шести участников чемпионата мира. Женская сборная не сможет рассчитывать на Дарью Блашко, которая залечивает травму.

Известный квинтет мужчин

Украинская сборная по биатлону определилась с предварительными составами на чемпионат мира-2023. Он состоится в немецком Оберхофе с 8 по 19 февраля).

По теме Украина впервые с 2018 года вошла в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по биатлону

В мужскую и женскую команды попадут по шесть спортсменов, хотя одновременно на старт смогут выйти только четверо. Тренер мужской сборной пока назвал пятерых членов его команды:

Дмитрий Подручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Денис Насико

Возможен дуэт сестер среди женщин

Также пока одно место вакантно покидает и Александр Кравченко, наставник команды женщин. Его должна занять Дарья Блашко, но она восстанавливается после воспаления вестибулярного нерва. Поэтому состав женской сборной Украины выглядит так:

Елена Белосюк

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Анна Кривонос

Любовь Кипяченкова

Читайте также Украина с кругом штрафа Джимми заехала в топ-5 смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону

На последнее место среди мужчин претендуют Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк. У женщин же главной фавориткой на вакантную путевку в сборную Александра Меркушина, сестра Анастасии.